6000 Euro Preisgeld für drei Absolventen

Marina Jobst, Master-Absolventin der Universität Bamberg , hat den mit 3000 Euro dotierten Absolventenpreis des IT-Cluster Oberfranken (ITCO) gewonnen. Sie untersuchte in ihrer Arbeit die Möglichkeit, Kaufentscheidungen eines Nutzers aus dessen Klickverhaltens während des Besuchs auf einer Website abzuleiten. Platz zwei und damit 2000 Euro gingen an Karl Regensburger für seine ebenfalls an der Universität Bamberg verfasste Masterarbeit. Tobias Blaufuß belegte mit seiner Bachelorarbeit an der Hochschule Coburg den dritten Platz. Er erhielt 1000 Euro.Die drei Studenten hatten sich gegenüber den anderen Bewerbern aller oberfränkischen Hochschulen für das Finale qualifiziert, bei dem sie sich nach kurzen Vorträgen jeweils den Fragen des Publikums und der Jury zu stellen hatten. Finale und Preisverleihung fanden bei der Fraunhofer-Projektgruppe Regenerative Produktion in Bayreuth statt.Der ITCO vergibt den Absolventenpreis seit 2011 jährlich für praxisorientierte Abschlussarbeiten von Absolventen , die ihr Studium an einer der vier oberfränkischen Hochschulen im Fachbereich Informations- und Kommunikationstechnologie abgeschlossen haben. Im Verein IT-Cluster Oberfranken e.V. haben sich Unternehmen und Institutionen aus ganz Oberfranken zu einem regionalen Branchen-Netzwerk zusammengeschlossen.Der IT-Cluster Oberfranken bietet oberfränkischen IT-Unternehmen und -Leitern sowie Hochschulen, öffentlichen Einrichtungen und Organisationen eine Plattform für Know-how-Transfer und gegenseitigen Austausch.