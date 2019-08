6000 Euro für Kinder und Bedürftige

Die Marienkapelle Arbeitsgemeinschaft (MAG) in Ludwigsstadt erwirtschaftete in einem Jahr 6000 Euro - neuer Rekord! Das Geld kommt christlichen Einrichtungen zugute.

Die Marienkapelle in Ludwigsstadt, am Abzweig nach Steinbach/Haide gelegen, ist ein geschichtsträchtiger Ort. Die Mitglieder der MAG haben es sich zur Aufgabe gemacht, das 1986 von der Stadt Ludwigsstadt erworbene und 1993/94 grundlegend sanierte Gebäude mit neuem Leben zu erfüllen. Dort wurden wieder Veranstaltungen durchgeführt, für die der Arbeitsgemeinschaft Sach- und Geldspenden überlassen wurden. "Wir freuen uns riesig, dass so viel Geld eingenommen wurde und wir nun wieder in christliche Einrichtungen spenden konnten", so die ehrenamtlich wirkenden Mitglieder. Diese freuen sich, nach dem Kassensturz 2018/2019 beim Sommerfest bei Kerstin Rentsch in Kleintettau, wo sich die MAG mit einer Auswahl ihrer Sommerdekorationen präsentieren durfte, jetzt wieder neu zu starten, um Kindern und bedürftigen Menschen mit ihrer Spende helfen zu können. Der nächste Termin der offenen Türe ist am 14. September. An diesem Tag ist in Ludwigsstadt wieder viel los. Es gibt die "work@ludscht" und die Foodtrucks sind auf dem Schützenplatz, gleich neben der Marienkapelle, vertreten. Am Kirchweihmarkt, 22. September, öffnet das Haus und in der Adventszeit will man wieder in Rosa Meinhardts "guter Stube" musizieren, lesen und einige schöne Stunden miteinander verbringen. hs