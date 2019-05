Für 600 Spiele im grün-weißen Trikot des SC Kemmern wurde mit Michael Kreppel (Mitte) ein "Kemmerner Urgestein", wie es Peter Altenbach in seiner Laudatio hervorhob, geehrt. Die Ehrung nahmen Abteilungsleiter Markus Plaha (links) sowie sein Stellvertreter und SCK-Trainer, Dominik Endres (rechts), vor. In dieser Saison lief der 36-Jährige insgesamt 15 Mal (zwei Torvorlagen) für die zweite Mannschaft in der A-Klasse 4 auf. Text/Foto: gefa