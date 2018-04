600 Euro für Schulprojekt in Tansania eingespielt

Am vergangenen Samstaghaben 36 Musiker der Coburger Musikszene im Jugend- und Kulturzentrum Domino das Event "Best of" veranstaltet. Dabei wurden Rock-Klassiker aus den vergangenen vier Jahrzehnten gespielt. Das "Best of" hat in Coburg langjährige Tradition und ist immer verbunden mit einem guten Zweck.

Mit den Einnahmen aus Eintritt und Getränkeverkauf konnten insgesamt 600 Euro eingesammelt werden, die an das Franz-Ludwig-Gymnasium in Bamberg für deren Projekt zur Unterstützung einer Schule in Tansania als Spende dienen. Das Geld wird verwendet für die Reparatur von Schuluniformen, Schultafeln, Renovierungsarbeiten sowie für die Aids-Aufklärung bei den Schülern.

Für das "Best of" und seinen gesellschaftspolitischen Zweck verzichteten die Musiker auf ihre Gage, spielten gut vier Stunden und setzten zudem ein Zeichen gegen Rechtsextremismus.

Das zahlreich erschienene Publikum ließ sich vom ersten Song an mitreißen und trug begeistert zum erfolgreichen Gelingen der Veranstaltung bei. red