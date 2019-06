Im Anschluss an eine Maiandacht im "Gärtla" überreichte Hedwig Zerreis von Katholischen Frauenbund Burk einen Scheck über 600 Euro an Werner Lorenz von der Caritas Forchheim. Der Betrag dient der Unterstützung der Aktion "Grünstift", die in Forchheim einen Laden für Schulmaterial betreibt. Dort können bedürftige Eltern Schulsachen für ihre Kinder zu ermäßigten Preisen kaufen. red