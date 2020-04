60 Verstöße im Bereich Main-Rhön gezählt

Mit dem Mittwoch gab es Tag dreizehn der vorläufigen Ausgangsbeschränkung, die derzeit in ganz Bayern gilt. Um die Ausbreitung des "Coronavirus" zu verlangsamen, haben Kontrollen zur Einhaltung der "Bayer. Infektionsschutzmaßnahmenverordnung" nach wie vor hohe Priorität, schreibt die unterfränkische Polizei.

In allen unterfränkischen Regionen führte die Polizei auch im Laufe des Mittwochs wieder Kontrollen zur Einhaltung der Rechtsverordnungen durch. Das polizeiliche Einschreiten erfolge stets mit Augenmaß, allerdings mussten dennoch in zahlreichen Fällen gegen Personen Verfahren eingeleitet werden. Die Gesamtzahl der Anzeigen beläuft sich im Bereich Mainfranken auf etwa 50 Fälle, im Bereich Main-Rhön über 60 Fälle, am Bayerischen Untermain auf knapp 60 Fälle.

Je nach Art des Verstoßes leitet die Polizei gegen die Betroffenen oder Beschuldigten Bußgeld- bzw. Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts einer Ordnungswidrigkeit oder einer Straftat ein. Nach Abschluss der Ermittlungen werden die Vorgänge der jeweiligen örtlich zuständigen Verfolgungsbehörde vorgelegt. Was die Höhe der Bußgelder bei Verstößen im Bereich der Ordnungswidrigkeiten gegen die "Verordnung über eine vorläufige Ausgangsbeschränkung anlässlich der Corona-Pandemie" sowie der "Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung" betrifft, verweist die Polizei auf die gemeinsame Bekanntmachung der Bayerischen Staatsministerien des Innern, für Sport und Integration und für Gesundheit und Pflege: https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2020-159/. Die Einhaltung der Verordnungen ist absolut notwendig, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Bitte bleiben Sie zu Hause, lautet die Bitte der unterfränkischen Polizei pol