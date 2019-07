60 Mal von Bischberg nach Gößweinstein gepilgert

Bei der diesjährigen Wallfahrt nach Gößweinstein hat ein Pilger ein seltenes Jubiläum gefeiert: Bruno Kröner nahm bereits zum 60. Mal an der Wallfahrt teil. Und nicht nur das: Seit Beginn spielt er immer in der Musikkapelle die Trompete. Sein Großvater war Wallfahrtsführer und rief vor 60 Jahren einen Trupp von jungen Leuten zusammen, die er als Musiker ausbilden ließ, um eine eigene Kapelle für die Wallfahrt zu schaffen. Bruno Kröner war damit ein Musiker der ersten Stunde, der bis heute der Musik und der Wallfahrt treu geblieben ist. In der Basilika in Gößweinstein wurde er für sein Engagement geehrt. Pater January überreichte ihm für die Pfarrei Gößweinstein eine Urkunde und ein Präsent. Die Wallfahrtsführerin Bernadette Muckelbauer und Roland Kröner als Vertreter des Wallfahrervereins bedankten sich sehr herzlich für seine Treue zur Wallfahrt und seine Verdienste. B. Muckelbauer