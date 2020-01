60 liebevolle Ehejahre

Wie liebevoll eine Ehe auch im Krankheitsfall bis zur diamantenen Hochzeit sein kann, demonstrierten die beliebten Gärtenrother Eheleute Cornelia und Christian Kögel. "In guten wie in schlechten Tagen" heißt es meist bei Eheschließungen, und dies bewies Cornelia Kögel, die mit ihrem bettlägerigen Mann Christian das Jubiläum feierte. Dieser hatte auch am selben Tag seinen 83. Geburtstag.

An diesem ging es vor 60 Jahren ganz schnell: Der gebürtige Kirchleuser war immer wieder nach Gärtenroth gekommen, und als beide den Vorschlag hörten "dann heiratet doch", setzten sie dies gleich in die Tat um. 1961 kam Sohn Gerhard zur Welt und 1970 wurde im Hirtenweg das eigene Wohnhaus bezogen. Mit den Enkeltöchtern Marion und Michaela war das Glück perfekt.

Christian Kögel war als Zimmermann in seiner Heimatgemeinde allseits bekannt und geschätzt. Und er war seinem Sohn Gerhard beim Aufbau der gleichnamigen Zimmerei Kögel in Schimmendorf eine tatkräftige Unterstützung. Garten- und Obstbau, Land- und Forstwirtschaft gehörten für das Jubelpaar zu ihrem Leben immer dazu, was sich besonders im Engagement im Gartenbauverein Gärtenroth ausdrückte, dessen Vertreter wie auch die des TSV Gärtenroth zum Ehrentag gratulierten. Pfarrer Christian Schmidt aus Kirchleus sowie viele ehemalige Arbeitskollegen, Freunde und Nachbarn machten dem Jubelpaar ihre Aufwartung. Von der Stadt Burgkunstadt wünschte Bürgermeisterin Christine Frieß Gesundheit, Wohlergehen und einen schönen Lebensabend und überreichte ein Geschenk. Besonders stolz waren beide Jubilare auf die Gratulation von Ministerpräsident Markus Söder mit persönlicher Widmung. rdi