60 Jahre und gar nicht leise

Am morgigen Samstag feiert die Sängergruppe Aurach-Main-Steigerwald aus dem Sängerkreis Bamberg ihren 60. Geburtstag.

Blick zurück: Der Gesangverein "Cäcilia Lisberg" lud unter seinem damaligen Ersten Vorsitzenden Gruber am 2. August 1959 Sangesbrüder und -schwestern aus Bischberg ("Frohsinn" und Liederhort), Lisberg, Mühlendorf, Schönbrunn, Viereth und Walsdorf in die Brauerei Bayer in Lisberg zum Gruppensingen ein. Im "edlen, wetteifernden Vortrag" der zum Teil ausgezeichneten Chöre kam man unter Anraten des damaligen Vorsitzenden des Sängerkreises Bamberg, Seuling, zu dem Entschluss, die Sängergruppe Bamberg-West zu gründen. Den Vorsitz übernahm Nikolaus Then aus Mühlendorf, den er weit über 30 Jahre innehatte. Als Gruppenchorleiter stand ihm Hauptlehrer Hans Hornung aus Bischberg zur Seite.

Heute ist die auf mittlerweile 18 Vereine mit 20 Chören angewachsene Sängergruppe aus dem westlichen Landkreis Bamberg in "Sängergruppe Aurach-Main-Steigerwald" umbenannt. Den Vorsitz teilen sich für den Bereich Steigerwald Reinhold Stubrach, Burgebrach, und für den Bereich Aurach-Main Johann Kröner, Bischberg. Die Gruppenchorleitung wird von Monika von Grafenstein, Hundshof, und Frank Wilke, Priesendorf, gestaltet.

Mit einem musikalisch gestalteten Gottesdienst, der um 18 Uhr in der Kirche zu Lisberg mit zwei Chören (GV im Steigerwald Burgebrach und GV Schlüsselfeld) stattfindet, beginnen die Feierlichkeiten. Das anschließende festliche Singen mit acht Chören zum 60. Geburtstag findet um 20 Uhr im Sportheim des Rot-Weiß Lisberg, Kolmsdorfer Weg 9, statt. Zu hören sind: GV Cäcilia Lisberg, GV Eintracht Bischberg, GV Frohsinn Bischberg, Chorgemeinschaft Wals-dorf/Mühlendorf (Männerchor), GV Sängerlust Mühlendorf (gemischter Chor und Frauenchor), Singgemeinschaft Trunstadt und GV Liederhort Gaustadt ("klangart"). Zu diesem Konzert sind alle Chorfreunde eingeladen. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt, teilen die Veranstalter mit.