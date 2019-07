60 Jahre SV Wernsdorf

Seinen 60. Geburtstag feiert der Sportverein Wernsdorf mit einem Festwochenende vom 26. bis 28. Juli auf dem Sportgelände (Ortsende Richtung Friesen). Das Jubiläum unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Wolfgang Desel startet am Freitag ab 17.30 Uhr mit zwei Halbfinalspielen des Damen-Pokalturniers. Unter dem Motto "Die besten Hits aus sechs Jahrzehnten" schließt sich eine Party-Nacht mit DJ an.

Das sportliche Rahmenprogramm am Samstag beginnt um 9.30 Uhr mit einem Kleinfeldturnier der F-Junioren. Neben den Endspielen des Pokalturnieres (13 und 17 Uhr) ist der Höhepunkt das Einlagespiel der SVW-Damenmannschaft gegen den 1. FC Nürnberg (15 Uhr). Am Abend bringt die Show- und Partyband "Die Schmalzler" Stimmung ins Festzelt.

Die Kirchenmusik Amlingstadt umrahmt am Sonntag den Gottesdienst im Zelt (10 Uhr) mit anschließendem Festkommers. Am Nachmittag stehen erneut Sport und Spiel im Mittelpunkt. Um 13 Uhr beginnt der Kindernachmittag. Danach starten die 1. und die 2. Herrenmannschaft mit Nachbarschaftsderbys in die neue Saison (15.30 Uhr SVW II - DJK Teuchatz II; 17.30 Uhr SVW I - SC Melkendorf I). Das Fest klingt ab 19 Uhr mit Livemusik von Bernd Hack aus. red