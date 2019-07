Von Freitag, 5., bis Sonntag, 7. Juli, werden in Bad Bocklet 60 Jahre St. Laurentius gefeiert. Beginn ist am Freitag um 20 Uhr mit einem Festkommers mit Bildervortrag im Pfarrsaal. Am Sonntag findet eine Sternwallfahrt nach Bad Bocklet statt. Um 10 Uhr wird der Festgottesdienst in der St.-Laurentius-Kirche zelebriert. Es folgen Frühschoppen und Mittagessen. Ab 15 Uhr herrscht Festbetrieb am Sportplatz mit der Bockleter Blaskapelle. Ein Shuttle-Bus fährt um 14.30, 15 und 15.30 Uhr ab Dorfmitte und Kirche zum Sportplatz. Um 16 Uhr tritt eine Fußballauswahl des bayerischen Klerus gegen eine Auswahl der Marktgemeinde an. Nach dem Spiel erfolgt die Siegerehrung. Der Shuttle-Bus fährt um 18.30, 19 und 19.30 Uhr wieder zurück. sek