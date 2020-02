60 Jahre Seite an Seite

Das Fest der diamantenen Hochzeit konnten Erwin und Marga Weiß aus Röbersdorf feiern. Beide kennen sich bereits seit der Schulzeit und hatten sich zu dieser Zeit "schon gern", wie sie anlässlich ihrer Jubelfeier betonten.

Der Jubelbräutigam erlernte den Beruf des Müllermeisters und leitete einen eigenen Betrieb. Daneben waren beide Ehepartner im Vollerwerb in der Landwirtschaft tätig. Erwin Weiß ist in fast allen Vereinen von Röbersdorf Mitglied und, wenn es ihm die Zeit erlaubt, viel in der Natur unterwegs. Seine Frau Marga fühlt sich bis heute sehr wohl bei den Ortsbäuerinnen, mit denen sie sich regelmäßig trifft, und beim Obst- und Gartenbauverein. Aus der Ehe gingen drei Töchter hervor sowie vier Enkel.

Beide sind sehr am politischen Geschehen interessiert und lesen regelmäßig den "Fränkischen Tag" und das "Landwirtschaftliche Wochenblatt".

Neben zahlreich Gratulanten überbrachten auch der stellvertretende Landrat Johann Pfister und Hirschaids Erster Bürgermeister Klaus Homann Glückwünsche. red