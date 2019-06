60 Jahre Seite an Seite

Ihre Diamantene Hochzeit feierten Dorothea und Günter Geisler aus Melkendorf. Kennengelernt haben sich die beiden im Sportverein VFL Jahn Bamberg beim Handball.

Dorothea Geisler ist gebürtige Bambergerin und die älteste von fünf Geschwistern. Ihr Mann Günter wurde in Schweidnitz geboren und kam 1945 als Flüchtlingskind nach Bamberg. Geheiratet wurde 1959 in St. Heinrich in Bamberg. 1984 zog das Ehepaar ins eigene Haus nach Melkendorf. Das Hobby der beiden ist ihr Garten und sind ihre Papageien.

Oldtimer in der Garage

Günter ist gelernter Schriftsetzer und arbeitete als Korrektor bei der Firma Günther Druck in Bamberg. Dorothea war bei C & A in Bamberg beschäftigt. Beide haben noch eine NSU Lambretta aus dem Jahr 1956, mit der es auch 1959 auf Hochzeitsreise ging.

Herzlich gratulierten dem Ehepaar neben ihrer Tochter und den zwei Enkeln Bekannte und Verwandte. Im Namen der Gemeinde Litzendorf übermittelte Erster Bürgermeister Wolfgang Möhrlein die Glückwünsche der Gemeinde Litzendorf, stellvertretender Landrat Johann Pfister des Landkreises Bamberg sowie Pfarrer Marianus Schramm der Pfarrei St. Wenzeslaus Litzendorf schlossen sich den Wünschen an. red