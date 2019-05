60 Jahre Schuhhaus

Das Schuhhaus Bühl in Eltmann besteht 60 Jahre und feiert sein Jubiläum.

Am 2. März 1959 eröffnete Leo Bühl mit seiner Frau Helga das erste Schuhgeschäft, damals noch im Haus gegenüber, wo heute die Sparkasse steht. Später zog das Schuhhaus zunächst auf die andere Straßenseite, dann dort nochmals ein Stück weiter an den heutigen Standort, wo das Unternehmen seit 1980 zu finden ist.

Nachdem sein Vater verstorben war, übernahm Helmut Bühl im Jahr 1994 das elterliche Geschäft und führte bis 1999 auch einen zweiten Laden in Trossenfurt. Heute konzentriert er sich auf sein Geschäft in Eltmann in der Mainstraße.

Der Betrieb setzt auf Qualität. Und: Hochwertige Schuhe lohnen eine Reparatur; deshalb wird bei Schuh Bühl ein Reparatur-Service geboten. red