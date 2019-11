60 Jahre Organist zur Ehre Gottes

In einer Festmessfeier zu Ehren der heiligen Cäcilia, der Patronin der Kirchenmusik, würdigte Pfarrer Reinhold Braun den 60-jährigen Organisten-Dienst von Altbürgermeister Gerhard Jäger. Musikalisch gestalteten die Feier auch der Chor des Gesangvereins "Liederkranz" mit Chorleiterin Rita Wiesheier und die Bläsergruppe "Ächd Bläch". Nach der Kommunion erklang von allen gemeinsam gespielt und gesungen die Cäcilien-Hymne.

Am Vortag sei der Gedenktag der Heiligen gewesen, sagte der Pfarrer. An diesem Tag vor 60 jahren habe Gerhard Jäger mit 15 Jahren zum ersten Mal die Orgel gespielt.

Pater Franz-Josef Kappes entdeckte damals das Talent des Jugendlichen. So begann dessen Leidenschaft für die Musik und die Königin der Instrumente. Über Rektor Joseph Babo kam Jäger in Rattelsdorf zur Orgel in der Pfarrkirche Sankt Peter und Paul.

Der Pfarrer fragte, was die Liturgie ohne Kirchenmusik wäre? Man hätte das ganze Jahr über Karfreitag. Anerkennend sprach er davon, dass der langjährige Organist jederzeit bereit sei, bei Beerdigungen zu spielen. So fänden die Trauergottesdienste in einem würdigen Rahmen statt. Johann Sebastian Bach habe seine Werke mit Soli Deo Gloria unterschrieben. Allein Gott die Ehre - ein Leitspruch für jeden Kirchenmusiker. Besonders für den Bach-Kenner und Verehrer Gerhard Jäger.

Der Pfarrer überreichte die Ehrenurkunde der Erzdiözese und bemerkte, diese Auszeichnung für 60 Jahre übergebe er zum ersten Mal. Er bedankte sich für den großen Dienst an der Pfarrei und wünschte weiter ungebrochene Begeisterung, für die Kirchenmusik. Für die Kirchenverwaltung und den Pfarrgemeinderat gratulierte Kirchenpfleger Manfred Ullrich.

Zum Schluss spielte der 13-jährige Luca Horcher ein Orgelstück wie auch Rita Wiesheier. Sie sang dazu eine Bach-Kantate. Beide gehören zum Team, das regelmäßig neben Gerhard Jäger für den Organisten-Dienst zur Verfügung steht. Dazu gehört außerdem Ann-Kathrin Bauer.

Renate Neubecker