60 Jahre im Chor

Seit früher Jugend schon ist Heinz Anders aktiver Sänger in verschiedenen Chören.Bei der Hauptversammlung der Sängergilde 1910 Lichtenfels würdigte Vorsitzende Daniela Keller, den Jubilar für sein engagiertes Mitsingen, seine Ansprechbarkeit in allen Chorbelangen und seine handwerkliche Unterstützung. Sie überreichte die Ehrenurkunden des Chorverbandes und des Fränkischen Sängerbundes für 60 Jahre aktives Singen im Chor und steckte ihm die Ehrennadeln an. Foto: privat