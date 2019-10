60 Jahre BRK Kersbach

Die Bereitschaft Kersbach des Bayerischen Roten Kreuzes feiert am morgigen Samstag, 19. Oktober, ihr 60-jähriges Bestehen. Im Zentrum stehen dabei die verbliebenen Gründungsmitglieder, die immer noch aktiv am Geschehen teilnehmen. Die Feier im Sportheim Kersbach beginnt um 19.30 Uhr. Während und nach dem Festakt spielt die Musikkapelle Langensendelbach-Marloffstein. Der Gedanke, eine Sanitätseinheit zu gründen, entstand während eines von Ausbilder Klemens Mölkner, dem späterem Bürgermeister von Hemhofen, in Kersbach geleiteten Erste-Hilfe-Kurses. Am 29. April 1959 war es dann soweit: Die Gründungsfeier des zunächst Sanitätszuges fand im Gasthaus Hofmann ("Zur Linde") im Beisein von Kreiskolonnenführer Börner und Bürgermeister Ludwig Preusch (sen.) statt. Die Chronik vermerkt 14 Gründungsmitglieder. Chef der ersten Stunde war Zugführer Paul Schmidt. red