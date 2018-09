60-Jähriger nickt auf der Autobahn ein

Ein Schaden von 15 000 Euro ist am Montag auf der A 9 entstanden, da ein übermüdeter 60-jähriger Sachse einen Unfall auf der Autobahn verursachte. Am Morgen war der 60-Jährige mit seinem Transporter in Richtung Süden unterwegs. Zwischen den Ausfahrten Pegnitz und Weidensees nickte er kurz ein. Sein Kastenwagen kam nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte mehrfach in die Betonleitwand, bevor er stark beschädigt zum Stehen kam. Der Fahrer blieb unverletzt, der Kleintransporter wurde abgeschleppt. Auf den Fahrer kommt eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung zu.