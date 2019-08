Ein 60-Jähriger aus Bad Staffelstein wurde am Montagnachmittag dabei beobachtet, als er an einem Parkplatz in der Lichtenfelser Straße an seinem Auto lehnte und dort Bier trank. Als die Polizei ihn kontrollierte, saß er bereits in seinem Fahrzeug. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt, die Pkw-Schlüssel wurden sichergestellt. Seinen Heimweg trat er zu Fuß an. pol