60 harmonische Ehejahre

Ihre Diamantene Hochzeit feierten Erwin und Margareta Seidenath, geborene Schlehlein. Die aus Oberalbach stammende Seniorin lebt seit zwei Jahren im Pflegeheim Hephata. Ehemann Erwin lebt in dem Wachenrother Ortsteil und versorgt seinen Haushalt selbstständig. Zu seinem Programm gehört, dass er mehrmals in der Woche nach Aschbach zu seiner Frau fährt. Als sich das junge Paar am Rosenmontag vor sechzig Jahren das Ja-Wort gab, waren beide zwanzig Jahre alt. Die junge Frau hatte in Oberalbach eine Landwirtschaft mit Gastwirtschaft zu versorgen, hatte aber keinen Vater mehr. Als der aus Oberköst stammende Bräutigam "einheiratete", wurde er sehr gebraucht. Die standesamtliche Trauung des jungen Paares nahm Bürgermeister Jakob Krebs vor. Die kirchliche Hochzeit fand in Sankt Gertrud mit Pfarrer Johann Batz statt. Schon bald nach der Heirat gaben die frisch Vermählten die Gastwirtschaft auf. Marga, wie die junge Frau gerufen wurde, versorgte Haushalt und Landwirtschaft, ihr Mann arbeitete beim Baustoffunternehmen Röckelein in Wachenroth. Wenn der heute 80-Jährige zurückblickt, erinnert er sich an ein sehr harmonisches Zusammenleben: "Was der eine nicht gewusst hat, wusste der andere." In der Kapelle im Haus Hephata dankten die Eheleute mit einem Gottesdienst für die vielen guten Ehejahre. see