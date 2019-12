"6 Jahre Mietenstopp" hat jetzt Ortsgruppe in Bamberg

Bamberger Linke Liste, die Linke Bamberg, Bamberger Jusos, die DGB Hochschulgruppe und der Change e.V. haben eine eigene Ortsgruppe für das bayernweite Volksbegehren "6 Jahre Mietenstopp" gegründet.

Hauptträger des Volksbegehrens sind der bayerische Landesverband des Mieterbundes, die bayerische SPD, der DGB und die bayerische Linke.

Die besondere Wichtigkeit eines Mietenstopps insbesondere in Bamberg begründen die Initiatoren in ihrer Mitteilung mit der besonders deutlichen Steigerung der Mietpreise in den letzten Jahren.

Das Volksbegehren fordert einen Mietenstopp für sechs Jahre in 162 Gemeinden in Bayern, darunter auch Bamberg. In Ausnahmen sei aber eine Erhöhung bis auf 80 Prozent der ortsüblichen Vergleichsmiete möglich.

Die Bamberger Ortsgruppe einigte sich darauf, nach dem Lichtspielkino und dem "Strawanza" in Bamberg in weiteren Lokalitäten und Geschäften Unterschriftenlisten auszulegen. Außerdem wird an den Adventssamstagen in der Innenstadt gesammelt. red