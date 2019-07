Veranstaltung Die 6. Didgeridoo Sound Days finden vom 31. August bis zum 1. September auf dem Sportgelände der SG Rödental statt.

Programm Am Samstag, 31. August, werden verschiedene Workshops rund um das Didgeridoo angeboten. Ab 17.30 Uhr gehört die Bühne im Olympiazelt für eine Stunde allen, die ihre eigene Kunst des Didgeridoo-Spielens gerne zeigen möchten. Ab 18.30 Uhr startet ein Eventabend mit internationalen Künstlern der Didgeridoo-Szene. Am Sonntag wird um 13.45 Uhr nach der Taiko-Performance ein selbst gebautes Didgeridoo verlost. Der Erlös von 2 Euro pro Los geht an die BRK-Bereitschaft Rödental-Froschgrund. Das vollständige Programm gibt es unter: http://dsd.didgeco.de/

Interessierte Marco Munsch hat die offene Gruppe "DidgeCo" für alle, die gerne selbst Didgeridoo spielen oder auch nur zuhören möchten, gegründet. Die Gruppe trifft sich einmal pro Monat. Nähere Informationen und Termine unter: http://didgeco.de/ cd