6:1 bei Kunstrasendebüt

Das erste Spiel der Fußballer vom TSV Staffelstein auf ihrem neuen Kunstrasenfeld an der Oberauer Straße endete mit einem 6:1-Erfolg

Die Mannschaft um TSV-Spielertrainer Daniel Ritzel bezwang in einem Duell zweier Kreisligisten den FC Marktgraitz deutlich. Den besseren Start ins Spiel erwischten jedoch die Gäste, die stark ersatzgeschwächt angetreten waren. Sebastian Ritzel brachte den FCM in Führung und nutzte dabei die Unstimmigkeiten im Team der Badstädter. Danach gewannen die Hausherren jedoch immer mehr die Oberhand. So war es nur eine Frage der Zeit, bis ein Tor fiel. Marco Lins erzielte dann in der 30. Minute den Ausgleich und leitete die Wende ein.

Fischer trifft dreimal

Danach trafen noch Simon Fischer (33., 62., 82.), Maximilian Dietz (70.) und Daniel Ritzel (89.). Trainer Ritzel zeigte sich nach dem Spiel zufrieden: "Es war wichtig, das erste Spiel auf dem neuen Platz gewonnen zu haben. Obwohl wir mit einer ganz jungen Mannschaft angetreten sind, haben wir aufgrund der zweiten Halbzeit auch in der Höhe verdient gewonnen. Ich hoffe, so geht es weiter." czp