6:1, aber kein "Feuerwerk"

Die zwei Punkte gegen den Aufsteiger waren beim TTC Wohlbach von vorneherein eingeplant. Dass der SB Versbach dann auch noch krankheitsbedingt ohne seine Nummer eins, Nico Christ, antreten musste, verschlechterte die Ausgangsposition der Gäste nochmals. Dadurch war in dem Spiel wenig "Feuer" und es plätscherte stellenweise nur so dahin.

Nur die Paarung Yevgenij Christ gegen den ehemaligen Zweitligaspieler Felix Bindhammer riss die Zuschauer von den Sitzen.

3. Bundesliga Süd Herren

TTC Wohlbach - SB Versbach 6:1

Den einzigen Punkt für die Gäste machten Daniel Geist und Christoph Weinhold gleich im ersten Spiel der Begegnung gegen Grozdan Grozdanov und Yevgenij Christ. Die Wohlbacher verschliefen das Spiel in glatten drei Sätzen, obwohl sie in zwei Sätzen schon jeweils mit 9:7 führten.

In der anderen Doppelpaarung glichen Michal Benes und Richard Vyborny ihre Bilanz mit einem 3:1-Sieg gegen Andreas Ball und Felix Bindhammer wieder aus. Benes demonstriert dann seine Stärke in einem eher unspektakulären Spiel gegen Geist mit einem 3:0-Sieg und Vyborny brauchte zumindest einen Satz gegen Ball, um sich richtig auf seinen Gegner einzustellen. So stand es zur Pause bereits 3:1 für Wohlbach. Ebenso ging es Grozdanov gegen Weinhold. Er führte im ersten Satz noch 9:7 und verlor dann überraschend mit 9:11. Notgedrungen erhöhte der Wohlbacher dann die Schlagzahl und brachte den Punkt sicher mit 3:1 nach Hause.

Einen viel schwereren Stand hatte dagegen Christ gegen Bindhammer. Nach einem 0:1 ging er mit 2:1 in Führung, musste aber wieder einmal den 2:2-Ausgleich hinnehmen. Im fünften zeigte er erneut seine Nervenstärke und zwang seinen Gegner mit 11:9 in die Knie. Parallel spielte schon Benes gegen Ball und er lag bereits mit 1:0 in Führung. Der erste Satz war noch recht knapp, der Rest aber reine Formsache. Das war dann auch schon der sechste und damit der Siegpunkt für den TTC Wohlbach.

Die Hausherren waren nur ansatzweise gezwungen ihre wirkliche Leistungsstärke zu zeigen. Beim nächsten Spiel in zwei Wochen zu Hause gegen Effeltrich wird die Mannschaft wieder ihr ganzes Können präsentieren müssen.

Die Statistik

Doppel: Grozdanov/Christ - Geist/Weinhold 9:11, 6:11, 9:11; Benes/Vyborny - Ball/Bindhammer 11:4, 9:11, 11:5, 12:10.

Einzel: Benes - Geist 11:4, 11:9, 11:4; Vyborny - Ball 9:11, 15:13, 11:6, 11:6; Grozdanov - Weinhold 9:11, 11:4, 11:9, 11:9; Christ - Bindhammer 7:11, 12:10, 11:8, 8:11, 11:9; Benes - Ball 12:10, 11:5, 11:5. hb