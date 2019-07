Bereits in der Zeit von Samstag, 29. Juni, 12 Uhr, bis Sonntag, 30. Juni, 18 Uhr, hat ein bislang unbekannter Täter in der Pfandlohe in Kersbach den schwarzen 5er-BMW eines 32-Jährigen verkratzt. Vermutlich mit einem spitzen Gegenstand wurde an der linken hinteren Fahrzeugtüre ein Schaden von circa 100 Euro verursacht. pol