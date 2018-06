59-Jährige klaut Zigarillos

Auf frischer Tat ertappt wurde eine 59-jährige Ladendiebin am Samstagnachmittag in einem Verbrauchermarkt in der Bahnhofstraße in Ebern . Die Frau war dabei beobachtet worden, wie sie zwei Schachteln Zigarillos im Wert von fünf Euro in ihre Jackentasche steckte und den Kassenbereich in Richtung Ausgang verließ, ohne dafür zu bezahlen. Am Tag zuvor hatte sich die Frau schon einmal mit Tabakwaren versorgt; da nahm sie drei Schachteln Zigarillos der gleichen Marke im Wert von 7,50 Euro mit. Pech für die Diebin, dass beim zweiten Mal die Polizei hinzugerufen wurde. Auf die Frau kommt nun eine Anzeige wegen Diebstahls zu. Ihre Einkäufe muss die 59-Jährige in Zukunft woanders tätigen, da die Geschäftsführung gegen sie ein lebenslanges Hausverbot aussprach.