Schweinfurt vor 11 Stunden

58-Jähriger von Fahrrad geholt

Zu einem Unfall kam es am Dienstag, als ein 58-jähriger Fahrradfahrer auf dem Gehweg in der Hauptbahnhofstraße in falscher Fahrtrichtung fuhr. Ein 52-Jähriger übersah beim Ausfahren aus dem Kaufland-P...