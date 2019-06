57. Regatta am Wochenende

Bereits zum 57. Mal findet am Wochenende die Bamberger Ruderregatta statt. 432 Starter aus 42 Vereinen aus ganz Deutschland werden an der Strecke auf dem Main-Donau-Kanal in der Nähe der Schleuse erwartet. Die Zahl von 840 Meldungen ist die bislang höchste. Das Ziel befindet sich am Regattaturm auf Höhe des Parkplatzes des WSV Neptun in Bug. Die Rennen vom Einer bis zum Achter in verschiedenen Alters-und Leistungsklassen finden am Samstag zwischen 7.30 Uhr und 20 Uhr und am Sonntag zwischen 7.30 Uhr und 18 Uhr statt. red