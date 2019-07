57 Kilometer durch die Fränkische

Die Mountainbiker des Kronacher Alpenvereins laden am Sonntag, 21. Juli, zu einer Tour durch die Fränkische Schweiz ein. Die Tour bietet eine hohe Traildichte, garniert mit Kalksteinfelsen. Start ist um 10 Uhr am ehemaligen Aldiparkplatz vor dem Schwimmbad in Pegnitz. Von Pegnitz aus geht es ins Püttlachtal, hinauf zum Hohenmirsberg und durch eine kleine Höhle zur Mittagseinkehr bei Heldbräu in Oberailsfeld. Der Rückweg läuft über Pottenstein nach Pegnitz.

Die Strecke ist insgesamt 57 Kilometer lang mit 1600 Höhenmetern. Die reine Fahrzeit beträgt etwa viereinhalb Stunden. Weitere Informationen gibt es auf www.alpenverein-kronach.de. red