57-Jähriger stürzte von Quad

Ein Quadfahrer hat sich bei seiner Tour am Samstag leichte Verletzungen zugezogen. Der 57-Jährige war mit seinem Offroad-Fahrzeug auf der Südbrücke in Bad Kissingen unterwegs und musste bremsen, weil ein vor ihm fahrendes Fahrzeug plötzlich stark abbremste. Der Quadfahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Während am Quad leichter Sachschaden entstand, zog sich der Fahrer eine Beckenprellung zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. pol