57 Ebelsbacher Grundschüler starten in Bamberg

Ein großes Event steht der Stadt Bamberg am Sonntag, 5. Mai, bevor. Der neunte Weltkulturerbe-Lauf ist geplant. An den Start in Bamberg geht ein Großteil der Ebelsbacher Grundschüler, die sich in den letzten Wochen intensiv vorbereitet haben.

Die Initiative ging von den Schülern und von der Schule aus. Ein Drittel der Grundschüler sprach sich dafür aus, sich für den Lauf anzumelden und sich mit Training auf dieses sportliche Ereignis vorzubereiten.

Für die Organisation war es umso einfacher, dass auch zahlreiche Eltern diese Idee unterstützen und sich sogar als "Trainer" engagierten. Auf diese Weise standen neben Lehrern plötzlich elf Trainer zur Verfügung, die die Schüler seit acht Wochen in 27 Trainingseinheiten für den Lauf fit machten.

Sogar in den Ferien und am Ostermontag kam man zusammen, um miteinander zu trainieren. Die Trainingsstunden fanden in Ebelsbach, Stettfeld und Schönbach statt.

Auch Eltern nutzten die Möglichkeit zur sportlichen Betätigung, zumal einige von ihnen den "Brose-Lauf" über 10,9 Kilometer oder den "Sparkassen-Lauf" über 21,1 Kilometer angehen wollen. Die Schüler aus den ersten und zweiten Klassen beteiligen sich am "Fuchs-Schülerlauf" und die Kinder aus den dritten und vierten Klassen am "Bosch-Schülerlauf", die jeweils über 1,6 Kilometer gehen.

Die Veranstalter haben für die Schüler sogar einheitliche T-Shirts bereitgestellt. Mit 57 Startern zählen die Buben und Mädchen aus Ebelsbach dabei sicherlich zu den zahlenmäßig großen Gruppen in Bamberg. gg