5500 Euro Schaden bei drei Glatteisunfällen

Am Donnerstagabend kam es im Zuständigkeitsbereich der Polizei-Inspektion Lichtenfels zu gleich drei Glatteisunfällen. Gegen 19.45 Uhr rutschte eine 23-jährige Peugeot-Fahrerin beim Abbiegen von der B 173 an der Abfahrt Lichtenfels-Ost in den Grünstreifen. Etwa um 21.50 Uhr verlor eine 24-Jährige auf der B 173 zwischen den Abfahrten Mitte und West die Kontrolle über ihren Renault und touchierte die Leitplanken. Letztlich befuhr ein 18-Jähriger mit seinem Audi den Schneidmühlweg in Richtung Bäckergasse. Im Kurvenbereich rutschte er auf dem Kopfsteinpflaster gegen die Steintreppe einer angrenzenden Firma. Verletzt wurde bei den Unfällen glücklicherweise niemand. Es entstand aber ein Gesamtsachschaden von circa 5500 Euro.