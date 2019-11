550 Euro für krebskranke Kinder

Unter dem Motto "Schney trifft sich" waren am Nachmittag des Volkstrauertags wieder zahlreiche Besucher der Einladung des SPD-Ortsvereins Schney zum Generationennachmitttag in den Speisesaal der Franken-Akademie gefolgt. Gegen Ende der Veranstaltung zeigte sich, dass die Schneyer ein Herz für kranke Kinder haben, denn die SPD-Vorsitzende Elke Werner konnte den stolzen Spendenbetrag von 550 Euro an Frank Rebhan von der Stiftung für krebskranke Kinder übergeben. red