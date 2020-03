550 Euro für Jugendarbeit in Steinwiesen

Als die Werkstatt der Karosserie- und Fahrzeugtechnik Mario Renk in Steinwiesen am 12. Oktober 2019 eröffnet wurde, hatten die beiden Geschäftsführer Mario und Johannes Renk versprochen, den Erlös der Einweihungsfeier für die Jugendarbeit in Steinwiesen zu spenden.

Mit Hilfe der Bevölkerung, der vielen Freunde und Helfer, die an diesem Tag gekommen waren und gefeiert hatten, konnte nun der Betrag von 550 Euro übergeben werden. Kommandantin Kerstin May von der Freiwilligen Feuerwehr Steinwiesen freute sich über den Betrag von 200 Euro für die Jugendarbeit in der Feuerwehr. Für den Musikverein Steinwiesen dankten die beiden neuen Musikführer Sebastian Müller und Carina Höhn sowie Zweiter Vorsitzender und Kassier Frank Hauck für die Spende in Höhe von 350 Euro. Der Betrag ist ebenfalls für die Jugendarbeit bzw. die Jungmusiker bestimmt.

An dieser Stelle dankten Mario und Johannes Renk allen, die zum Gelingen der Einweihungsfeier beigetragen hatten. Die Hilfsbereitschaft von Freunden und Bekannten war enorm und der Zuspruch der Bevölkerung sehr groß. Die Jungmusiker des Musikvereins Steinwiesen hatten die Segnung umrahmt und die Freiwillige Feuerwehr Steinwiesen bei einer Schauübung ihr Können gezeigt. Mario Renk betonte, dass man sich immer auf den Musikverein und die Feuerwehr verlassen könne und sie auch immer bereit sind, Projekte mitzutragen. sd