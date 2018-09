550 Euro für "1000 Herzen"

Die Benefizaktion "1000 Herzen für Kronach", die Wirtsleute Hanna vom Gasthaus Fröschbrunna und "easy Springsteen" hatten zum Benefizkonzert eingeladen. Gerhard Burkert-Mazur, der mit seiner Frau Herta die Aktion "1000 Herzen für Kronach" initiierte und leitet, dankte den, wie er sagte, "vielen neuen Gesichtern in der voll besetzten Gaststätte". Der Erlös von 550 Euro aus Rodelbahn, Spenden und Bewirtung kommt notleidenden und hilfsbedürftigen Menschen im Landkreis Kronach zugute. Bernd Meusel alias "easy Springsteen" war mit seinem Musikprojekt "The story and the songs of Bruce Springsteen" für die musikalische Umrahmung zuständig. Dieses Projekt ist als Hommage an das musikalische Lebenswerk des 68-jährigen US-Musikers Bruce Springsteen gedacht, der sich seit dem Beginn seiner Karriere auch immer für soziale Belange eingesetzt hat und entsprechende Organisationen tatkräftig unterstützt. Herta und Gerhard Burkert-Mazur dankten im Namen der Benefizaktion für die schöne Idee und für die großherzige Spende. Die Initiatoren wie Spender zeigten sich zuversichtlich, dass eine Wiederholung denkbar ist.

Karl-Heinz Hofmann