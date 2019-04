55-Jähriger nach Unfall in Klinik verstorben

Nach dem schweren Verkehrsunfall am vergangenen Dienstag in Forth (Kreis Erlangen-Höchstadt) ist der Fahrer des verunglückten Fahrzeugs in der Uniklinik in Erlangen verstorben. Darüber ist die Polizei am Freitag informiert worden. Der 55-jährige Mann aus dem Landkreis Forchheim war innerorts mit dem Fahrzeug seines Arbeitgebers auf die Gegenfahrspur geraten. Hier kollidierte er mit dem Auto einer 27-jährigen Frau, die ebenfalls aus dem Landkreis Forchheim stammt. Anschließend geriet der Wagen des Mannes gegen einen hohen Bordstein und wurde von hier aus zurück auf die Fahrbahn abgelenkt. Schließlich kam der Pkw an einer Hauswand zum Stehen. Der Unfallfahrer war an der Unfallstelle nicht ansprechbar, musste reanimiert werden und schwebte seitdem in Lebensgefahr.