55-Jährige von Transporter gestreift

Eine 55-Jährige stand am Donnerstag um 16.30 Uhr neben ihrem Auto, das an der Längsseite des Edeka in der Bamberger Straße geparkt war. Zu diesem Zeitpunkt kam ein Lkw oder Transporter aus der Horsdorfer Straße und hielt verkehrsbedingt neben der 55-Jährigen an. Als die Frau währenddessen in ihr Auto einsteigen wollte, fuhr der Lkw bzw. Transporter los und streifte vermutlich die Tasche der Frau. Dadurch wurde die 55-Jährige mitgerissen und fiel zu Boden, wobei sie sich leichte Verletzungen zuzog. Auch die Fahrertür ihres VW Polo verzog sich, so dass ein Schaden von etwa 1500 Euro entstand. Zeugen der Unfallflucht oder der Verursacher selbst werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09571/9520-0 mit der Polizeiinspektion Lichtenfels oder der Polizeistation Bad Staffelstein (09573/2223-0) in Verbindung zu setzen. pol