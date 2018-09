5400 Euro für Radwegbeschilderung

Einheitlich beschildert wird das Radwegekonzept des Landkreises Neustadt/Aisch, in das auch die LAG-Gemeinden Vestenbergsgreuth, Mühlhausen und Lonnerstadt des Landkreises Erlangen-Höchstadt eingebunden sind. Vestenbergsgreuth ist an dem Radwegenetz mit 24,5 Kilometern beteiligt. Daraus errechnet sich für die Marktgemeinde ein Kostenanteil von 5400 Euro. Die Räte stimmten der Kostenübernahme zu. see