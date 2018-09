540 Schüler, 22 Klassen

An der Realschule werden im Schuljahr 2018/2019 rund 540 Schüler in 22 Klassen von 42 Lehrkräften unterrichtet. Das neue Schuljahr beginnt morgen um 7.40 Uhr.

Begrüßung in der Aula

Die Schüler der 5. Klassen treffen sich mit ihren Klassenleitern sowie den Tutoren zur Begrüßung in der Aula der Schule und werden anschließend in ihre Klassenzimmer geführt. Am ersten Schultag endet der Unterricht um 10.35 Uhr. Alle Busse fahren. Fahrschüler der 5. Klassen werden eingewiesen und von Klassenleitern und Tutoren zum Bus begleitet. Alle Schüler erhalten ihre Fahrkarten am ersten Schultag. Eine Materialliste aller Jahrgangsstufen kann auf der Homepage unter www.realschule-burgkunstadt.de/Eltern/Materialliste eingesehen werden.

Wandertag am Freitag

Der Vormittagsunterricht erstreckt sich an allen anderen Tagen in der Regel bis 12.45 Uhr. Die Ganztagsklassen haben bereits am Mittwoch, 12., und am Donnerstag, 13. September, Unterricht bis 16 Uhr. Für Freitag, 14. September, ist ein Wandertag geplant. Aus organisatorischen und datenschutzrechtlichen Gründen werden endgültige Klassenlisten erst am ersten Schultag in der Aula ausgehängt. red