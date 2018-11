54-jähriger Autofahrer hatte 0,8 Promille

Eine Polizeistreife kontrollierte am Montag, kurz nach Mitternacht, einen Autofahrer in der Würzburger Straße. Da bei dem 54-jährigen Fahrer der Verdacht auf Alkoholgenuss bestand, wurde ein Alkoholtest durchgeführt. Dieser erbrachte einen Wert von 0,8 Promille. Der 54-Jährige muss nun mit einem Bußgeld, Punkten in Flensburg und einem Fahrverbot rechnen. pol