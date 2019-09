Am Sonntag ist eine E-Bike-Fahrerin bei einem Sturz in Kalchreuth (Kreis Erlangen-Höchstadt) leicht verletzt worden. Die 54-Jährige fuhr auf der Heroldsberger Straße in Kalchreuth in Richtung Heroldsberg. Am Ortsausgang fuhr sie von der Straße auf den dort beginnenden Radweg. Beim Überfahren des Bordsteines stürzte die Frau aufgrund eines Fahrfehlers ohne Fremdeinwirkung.