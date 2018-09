5250 Euro ersungen

Ende Juni fand in der Wehrkirche in Hannberg unter der Überschrift "Kultur in der Kirchenburg" ein Festival der Chöre statt. Insgesamt neun Chöre aus der Region Mittelfranken traten vor über 1400 Zuschauern für einen guten Zweck auf. Die auftretenden Chöre waren der Heßdorfer Singkreis, "Sing-a-Moll" aus Röttenbach, "Sing & Pray" aus Hannberg und Weisendorf, die Kantorei St. Matthäus aus Erlangen, der Chor St. Magdalena aus Herzogenaurach, die "Klangfarben" aus Nürnberg, der Gesangverein "Cäcilia" aus Großenseebach, das Vokalensemble "Quindici" aus Höchstadt und die "Keller-Chöre" aus Adelsdorf.

An dem Abend wurden insgesamt 5250 Euro an Spenden gesammelt, die nun an Vertreter von sieben sozialen Projekten übergeben wurden. Die folgenden Einrichtungen erhielt jeweils 750 Euro: Die Bahnhofsmission Erlangen, das Uganda-Projekt der Pfarrei Hannberg, das Wohnheim Mutter-Kind in Fürth, die Mukoviszidose-Regionalgruppe Mittel- und Oberfranken, der Familienentlastenden Dienst und die Offene Behindertenarbeit der Lebenshilfe Erlangen, der Kindergarten Weisendorf und die Initiative Schultüte der Gemeinde Röttenbach.

Ein Höhepunkt von "Kultur in der Kirchenburg" war die farbige Beleuchtung der Wehrkirche Hannberg. Durch ein Sponsoring der Sparkasse Erlangen-Höchstadt konnte nun eine neue festinstallierte, farbige Lichtillumination rund um die Pfarrkirche vorgeführt werden. Diese wird in Zukunft bei besonderen Veranstaltungen die Pfarrkirche Geburt Mariens farbig beleuchten. Der Großteil der Finanzierung der Kosten für diese Maßnahme in Höhe von 15 000 Euro wurde von der Sparkasse beigetragen. Stellvertretend hierfür nahm Vorstandsmitglied Reinhard Lugschi den Dank der Organisatoren entgegen. Durch eine mehrjährige finanzielle Unterstützung der Sparkasse ist die Durchführung der Veranstaltung in den nächsten zwei Jahren gesichert. red