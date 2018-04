52-Jähriger hatte zu viel Alkohol intus

Mit einer Blutentnahme im Coburger Klinikum und der Sicherstellung des Führerscheins endete die Verkehrskontrolle bei einem 52-Jährigen, der mit seinem VW am Dienstag um 21.30 Uhr in der Kasernenstraße unterwegs war. Eine deutliche Alkoholfahne veranlasste die Coburger Ordnungshüter dazu, bei dem 52-jährigen Ahorner einen Alkotest durchzuführen. Dieser zeigte einen Wert von 1,28 Promille an.

Der Ahorner wird nun für mehrere Monate auf seinen fahrbaren Untersatz verzichten müssen. Außerdem erwartet ihn eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. pol