52-Jährige will Schuhe und T-Shirt klauen

Am Mittwochmittag hat eine 52-Jährige in einem Geschäft in der Hans-Böckler-Straße in Forchheim Schuhe sowie ein T-Shirt im Wert von 70 Euro entwendet. Ihre alten Sachen hinterlegte sie fein säuberlich in einem Regal beziehungsweise hängte diese in einen Kleiderständer. Eine aufmerksame Verkäuferin jedoch stellte den Diebstahl fest. pol