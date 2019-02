Die Bühne im Bürgersaal Stegaurach konnte die Teilnehmer am 56. Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" beim abschließenden festlichen Preisträgerkonzert am Sonntag kaum fassen. 88 junge Musiker im Alter von sechs bis 17 Jahren hatten sich am Wochenende in den Räumen der Städtischen Musikschule Bamberg und der Kreismusikschule Bamberg der Bewertung durch 20 auswärtige Fachjuroren in sieben Gremien gestellt. Der Schirmherr, Landrat Johann Kalb (CSU), hob einmal mehr den hohen Wert dieses Wettbewerbes hervor.

Zufrieden mit dem Verlauf des Wettbewerbs zeigte sich auch Musikschulleiter Martin Erzfeld, der als Erster Vorsitzender zusammen mit den Mitgliedern des sechsköpfigen Regionalausschusses für die Organisation verantwortlich ist. Für 51 Teilnehmer in 35 Wertungen heißt es nun, ihr Programm weiter fleißig zu üben, denn sie dürfen am bayerischen Landeswettbewerb teilnehmen, der vom 12. bis 16. April in Hof stattfindet. Wer sich dort einen ersten Preis erspielt, fährt zum Bundeswettbewerb. Dieses große Finale findet dann vom 6. bis 13. Juni in Halle/Saale statt. red