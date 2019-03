51-Jährige in brenzlige Situation gebracht

Beim Befahren der Staatsstraße von Mitwitz in Richtung Leutendorf versuchte am Donnerstag gegen 7.30 Uhr eine 51-Jährige einen Pkw zu überholen, der mit 70 km/h auf der Staatsstraße unterwegs war. Während des Überholvorgangs beschleunigte der Pkw-Fahrer sein Fahrzeug. Da in diesem Moment auch noch Gegenverkehr kam, musste die Anzeigenerstatterin den Überholvorgang abbrechen und hinter dem Pkw einscheren. pol