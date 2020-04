5000 FFP2-Masken an Landkreis gespendet

Die Firma Finori aus Untersiemau hat 5000 FFP2-Masken an die gemeinsame Führungsgruppe Katastrophenschutz (FüGK) von Stadt und Landkreis Coburg gespendet.

Geschäftsführer Stefan Finzel überreichte die Masken am Donnerstag an Landrat Sebastian Straubel und das Team, das sich im Auftrag der FüGK um die Materialbeschaffung sowie dessen Verteilung kümmert.

Masken von großer Bedeutung

Landrat Sebastian Straubel bedankte sich im Namen der FüGK und von Oberbürgermeister Norbert Tessmer bei Stefan Finzel und seinem Team: "Mit Ihrer Spende leisten Sie einen ganz wichtigen Beitrag. Denn diese FFP2-Masken sind genau das, was derzeit am dringendsten gebraucht wird." Dass insbesondere die FFP2-Masken an allen Stellen von dringender Bedeutung sind, hat auch Stefan Finzel mitbekommen und sich deshalb dafür engagiert, dass genau solche organisiert werden.

"Ich hoffe, damit den Grundbedarf für einige Zeit decken zu können", sagt er. "Mir ist es wichtig zu unterstützen, wenn dies möglich ist." Es sei nicht einfach gewesen, solche Masken zu bekommen, sagt er. Bei Bedarf könne er noch weitere Masken organisieren.

Masken nicht nur für die Klinik

Die gespendeten Masken kommen insbesondere in den Kliniken in Stadt und Landkreis zum Einsatz. Aber auch an Arztpraxen, Pflegeheimen sowie weiteren Einrichtungen sollen sie geliefert werden.

Sie werden umgehend in die Verteilung durch die Mitarbeiter aus Stadt und Landkreis mit aufgenommen. Darüber hinaus erfolgt auch weiterhin eine Zuteilung von Schutzmaterial durch den Freistaat Bayern.