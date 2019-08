5000 Euro Schaden bei Überholmanöver

Bereits am vergangenen Freitagnachmittag gegen 15 Uhr hatte es der 28-jährige Fahrer eines weißen Mercedes auf der A 73 in Richtung Suhl sehr eilig. Bei Eggolsheim überholte er mit etwa 200 km/h einen auf dem linken Fahrstreifen im Überholvorgang befindlichen Mercedes rechts und scherte unmittelbar vor diesem wieder auf den linken Fahrstreifen ein. Anschließend kam es zu einer Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt. Zeugen des Unfallhergangs werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0951/9129-510 mit der Verkehrspolizei Bamberg in Verbindung zu setzen. pol