5000 Euro für Stiftung krebskranke Kinder

Die Firma Ernst Kern Stahl- und Metallbau in Großheirath hat zugunsten der Stiftung für krebskranke Kinder Coburg 5000 Euro gespendet. Diese Zuwendung hat mittlerweile Tradition für das Familienunternehmen in dritter Generation und wird seit vielen Jahren wiederholt. Zurzeit werden insgesamt 58 Familien in Obhut der Stiftung betreut, wobei 16 Kinder akut erkrankt sind. Mit Hilfe dieser Spenden kann den Familien finanzielle Unterstützung bei Therapien, gemeinsamen Ausflügen und Aktionen oder schulischen Problemen angeboten werden. Mit ihrer Spende will die Firma Kern außerdem die wertvolle Arbeit der ehrenamtlichen Stiftungsmitglieder würdigen, die eine solche Hilfe erst ermöglichen. Foto: privat