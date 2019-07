5000 Euro für Schulen

Die Vereinigten Raiffeisenbanken Gräfenberg-Forchheim-Eschenau-Heroldsberg haben in diesem Schuljahr zum zwölften Mal unter Mitwirkung der staatlichen Schulämter im Landkreis Forchheim und Landkreis Erlangen-Höchstadt den Förderpreis "Neue Lernkultur" ausgelobt. Insgesamt haben sich elf Schulen beworben. Der Preis, der mit 5000 Euro dotiert ist, wurde im Rahmen einer kleinen Feierstunde in der Geschäftsstelle Forchheim an die Sieger verliehen.

Mit diesem Preis möchten die Vereinigten Raiffeisenbanken laut Pressemitteilung Lernmöglichkeiten außerhalb oder am Rande des Lehrplanes fördern, die im Schulbetrieb nicht vorgesehen sind beziehungsweise finanziert werden. Es ist geplant, den Förderpreis auch für das Schuljahr 2019/20 auszuschreiben.

Die Vergabe des Preises fiel der Jury nicht leicht. Den Part als Juroren hatten Schulrätin a. D. Rosemarie Thiele, Schulamtsdirektor Ulrich Löhr (beide Schulamt Forchheim), Schulamtsdirektorin Ottilie Werner (Schulamt Erlangen-Höchstadt), Studiendirektor Karlheinz Dölle vom Hans-Sachs-Gymnasium Nürnberg, Marktbereichsleiter Bernd Hartmannn und Direktor Rainer Lang, Vorstand der Vereinigten Raiffeisenbanken, übernommen.

Die prämierten Projekte wurden von den drei Preisträgerschulen kurz vorgestellt. Nach langen Diskussionen entschied die Jury, zwei erste Plätze zu vergeben, die jeweils mit 2000 Euro dotiert sind. Die beiden Erstplatzierten sind die Grundschule Effeltrich mit dem Musicalprojekt "Wir erwecken das Wandbild zum Leben" und die Grundschule Heroldsberg. Die Heroldsberger Schule erhielt die Auszeichnung für die Förderung des Handschreibens im Schreibstudio.

Den mit 1000 Euro dotierten dritten Platz belegte die Grund- und Mittelschule Heroldsbach mit dem Projekt "Selbstbestimmt und mit Freude lernen - Aufbau und Weiterentwicklung einer Forscherwerkstatt".

Die Projekte und kreativen Ideen der ausgezeichneten Schulen sind in einer kleinen Ausstellung zusammengefasst. Diese Ausstellung ist bis 2. August in der Geschäftsstelle Forchheim zu sehen, danach für jeweils zwei Wochen in den Geschäftsstellen Gräfenberg, Eschenau und Heroldsberg. Außerdem werden die Projekte der prämierten Schulen im neuen Schuljahr unter www.raibank.de/foerderpreis für Interessierte zugänglich gemacht. red